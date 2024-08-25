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Дутерте назвал попытку ареста пастора Киболоя политическим насилием

Дутерте назвал попытку ареста пастора Киболоя политическим насилием

Попытка полиции арестовать лидера церкви «Царства Иисуса Христа» Апполона Киболоя является политическим преследованием и показывает трагическое положение нашей страны, заявил бывший президент Филиппин Родриго Дутерте 24 августа сообщает GMA News.

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