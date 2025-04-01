Россия может догнать США и Китай по добыче редкоземельных металлов

Россия может сравняться с США и Китаем, лидерами по объему добычи редкоземельных металлов (РЗМ), если создаст технологию раздельного извлечения элементов и производства конечной высокотехнологичной продукции, рассказал РИА Новости доктор геолого-минералогических наук, доцент кафедры полезных ископаемых геологического факультета МГУ Александр Якубчук.