Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GISMbICH
    Женщины: - Мужики такие жывотные! Только о сексе и думают. Также женщины: Смотри тему сначала https://s30192718417....Утренние девочки:...
  • Михаил Федоров
    Один хер - проститутки!Утренние девочки:...
  • Александр Самбур
    кто нибудь въебите аффтару особенно за глушители5 киношных мифов ...

15 женщин рассказали, как проблемы подбавили огонька в их жизнь в самый неподходящий момент

15 женщин рассказали, как проблемы подбавили огонька в их жизнь в самый неподходящий момент

Есть в жизни неприятные либо просто дурацкие ситуации, которые знакомы преимущественно женщинам. Например, когда невозможно подобрать подходящий лифчик, или когда покупка прокладок сопровождается двусмысленными взглядами и ехидными комментариями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх