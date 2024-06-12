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Путин вручает награды Героям Труда и лауреатам госпремий

Путин вручает награды Героям Труда и лауреатам госпремий

Владимир Путин в Большом Кремлёвском дворце вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год.

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