Завершение конфликта на Украине зависит исключительно от российской стороны. Такую точку зрения на события озвучила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, отвечая предпринимателю Илону Маску.
Популярные статьи
- Ракетами «Калибр» поражён пункт дислокации 383-го полка беспилотной авиации ВСУ в районе Хмельницкого - Минобороны
- Губернатор Флориды назвал Россию «показавшей себя как третьесортная военная держава»
- Польские активисты сорвали в Варшаве встречу с восхваляющей бандеровцев украинской писательницей Забужко
Свежие комментарии