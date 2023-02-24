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Замгоссекретаря США Нуланд ответила Илону Маску, возложив ответственность за завершение украинского конфликта на Россию

Замгоссекретаря США Нуланд ответила Илону Маску, возложив ответственность за завершение украинского конфликта на Россию

Завершение конфликта на Украине зависит исключительно от российской стороны. Такую точку зрения на события озвучила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, отвечая предпринимателю Илону Маску.

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