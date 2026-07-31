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Происшествия

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ФКУ НПО «СТиС» МВД России исполняется 43 года

ФКУ НПО «СТиС» МВД России исполняется 43 года

1 августа 2026 года исполняется 43 года со дня образования федерального казенного учреждения «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» Министерства внутренних дел Российской Федерации.

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