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Петербургский дневник

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В России открыли горячую линию по защите прав потребителей платных медуслуг

Задать вопрос граждане могут до 29 ноября Роспотребнадзор сообщил об открытии горячей линии по защите прав потребителей при предоставлении платных медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг, задать вопросы граждане могут до 29 ноября.

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