Протесты в Албании с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы переросли в массовые беспорядки и погромы: протестующие захватили и сожгли здания министерств юстиции, финансов и образования, коктейлями Молотова и камнями они атаковали канцелярию премьер-министра страны.