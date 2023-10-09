"Русские живут намного лучше чем мы!!!": В Финляндии разразился грандиозный скандал - ведущие СМИ опубликовали правду о России

Анна Цепова

На фоне утверждений, что западные политики (не только финны, но и вся остальная гейропка) подневольные и пляшут под дудку Вашингтонского обкома, меня постоянно мучает один вопрос: это ж какой слой "пуха" должен быть на рыле, чтоб действовать против экономики своей страны? Тут у кураторов из-за лужи в руках должен быть такой КОМПРОМАТИЩЕ, что "портфельчик Собчака", которым либерасты пытаются унизить Путина, это просто признак хорошего тона нашего Президента. )