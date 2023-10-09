Интересная жизнь с Vera Star На фоне стремительной деградации финской экономики и тотального обнищания местного населения, в популярных СМИ Финляндии, как грибы после дождя стали появляться публикации на тему того, что оказывается что в России все не так плохо, как об этом пытается рассказывать своим гражданам финская власть.
"Русские живут намного лучше чем мы!!!": В Финляндии разразился грандиозный скандал - ведущие СМИ опубликовали правду о России
Комментарии
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Анна Цепова
На фоне утверждений, что западные политики (не только финны, но и вся остальная гейропка) подневольные и пляшут под дудку Вашингтонского обкома, меня постоянно мучает один вопрос: это ж какой слой "пуха" должен быть на рыле, чтоб действовать против экономики своей страны? Тут у кураторов из-за лужи в руках должен быть такой КОМПРОМАТИЩЕ, что "портфельчик Собчака", которым либерасты пытаются унизить Путина, это просто признак хорошего тона нашего Президента. )
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10 час.
Natalija Osminina
Во-первых компромат. Во-вторых угроза, физического уничтожения. Легче взять деньги и предать свою страну и своих граждан.
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10 час.
Gregory
Всем чухонцам со всей ширины русской души - перркеле, сатана, юмалаута отныне и во веки веков. Аминь.
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8 час.
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