Активисты МГЕР в Петербурге почтили память молодогвардейцев Краснодона

Торжественно-траурное мероприятие прошло у памятника в парке Екатерингоф Активисты «Молодой гвардии Единой России» провели в Санкт-Петербурге торжественно-траурное мероприятие, посвященное Дню памяти молодогвардейцев Краснодона.
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