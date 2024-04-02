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Багреева: Москва повысила эффективность оценки нормативных правовых актов

Багреева: Москва повысила эффективность оценки нормативных правовых актов

В 2023 году в столице перезапустили процедуру оценки нормативных правовых актов. Благодаря совместной работе с бизнесом и органами исполнительной власти города удалось повысить эффективность проводимой экспертизы и вывести ее на новый уровень, рассказала министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева на заседании экспертного совета по оценке правового регулирования экономики столицы.

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