НЕВСКИЕ НОВОСТИ

335 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ирина ульянкина
    Ибо нефиг!Действия задержан...
  • JOCER JOCER
    А в других регионах где бывает по 40 градусов и выше на такие вещи обращать внимание не стоит. Только в Петербурге!Как петербуржцам ...
  • вячеслав харченко
    Ты больная на весь мозжечок.Норкин снова «уло...

Торговые центры Петербурга будут записывать на вакцинацию из-за ажиотажа

Один из ТЦ, впрочем, поспешил опровергнуть информацию о предзаписи. Администрации петербургских торговых центров были вынуждены ввести режим предварительной записи на вакцинацию из-за ажиотажа, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх