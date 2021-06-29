Торговые центры Петербурга будут записывать на вакцинацию из-за ажиотажа

Один из ТЦ, впрочем, поспешил опровергнуть информацию о предзаписи. Администрации петербургских торговых центров были вынуждены ввести режим предварительной записи на вакцинацию из-за ажиотажа, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.