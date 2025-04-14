Дама со скелетом, сюрреалистический фотосет Франца Фидлера начала 1920-х годов

Сюрреализм завораживает таинственностью своих образов и символов. Искусство сюрреалистической фотографии Франца Фидлера удивляет и восхищает даже сейчас, хотя со времен его творческой деятельности прошло уже сто лет.
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