Бывший «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о проблемах желехнодорожников на старте сезона. За 11 туров Альфа-Банк РПЛ московская команда одержала лишь 2 победы и занимает 12-е место в таблице, набрав 11 очков.
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