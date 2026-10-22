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Бывший «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о проблемах желехнодорожников на старте сезона. За 11 туров Альфа-Банк РПЛ московская команда одержала лишь 2 победы и занимает 12-е место в таблице, набрав 11 очков.