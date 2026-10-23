21-летний водитель, превысив скорость и неправильно перестроившись, спровоцировал ДТП на трассе М-12 «Восток», в результате которого погибли двое его коллег.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- «Седжаро» и «Сема...
- ГМ «Седжаро» и «Сема...
- ПБ ГЕРОФАРМ оснастил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым