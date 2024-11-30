Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Составлен список артистов с украинскими корнями в РФ, которые молчат об СВО

Киевлянка Анна Седокова вернулась из США в Россию, но не высказалась в поддержку СВО. Кто еще из артистов с украинскими корнями работает в РФ, но предпочитает молчать о нынешней ситуации на своей родине? Седокова не общается с родней на Украине Анна Седокова в начале 2022 года могла опубликовать в соцсетях антивоенный пост.

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Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
Очень интересно, а есть актеры не с Украины? 😏
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10 час.
Надежда Петракова
Это точно! 🤝👍😂😥
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8 час.
Надежда Петракова
Да все артисты понаехали из Украины... О чем они могут говорить??? Деньги-главная мотивация🙈😔
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8 час.

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