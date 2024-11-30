Составлен список артистов с украинскими корнями в РФ, которые молчат об СВО

Киевлянка Анна Седокова вернулась из США в Россию, но не высказалась в поддержку СВО. Кто еще из артистов с украинскими корнями работает в РФ, но предпочитает молчать о нынешней ситуации на своей родине? Седокова не общается с родней на Украине Анна Седокова в начале 2022 года могла опубликовать в соцсетях антивоенный пост.