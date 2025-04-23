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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Головина ни одного штрафа в «Монако»: «Ни разу не опаздывал. Мог быть за прямую красную, но команда победила, и я отделался извинениями»

— Штрафы в команде не ты держишь? — Не-не. Штрафы от тренера же зависят. Жардим, например, вообще не штрафовал.

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