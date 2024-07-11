В Новоаннинском районе водители двух иномарок не поделили дорогу 😱😱😱 По предварительной информации, 10 июля в 14-00 час.
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В Новоаннинском районе водители двух иномарок не поделили дорогу 😱😱😱 По предварительной информации, 10 июля в 14-00 час.