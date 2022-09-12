РЕН ТВ

195 130 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Да х.й с ними. Рано или поздно их народ "отступит".Чижов: ЕС далеко ...
  • Марина Шилова
    Как не наряжайся, а конец будет один!На Украине попрос...
  • DIMA CHEPA
    Он последний хер, без соли доедает!!!На Украине попрос...

Российский летчик истребителя Су-35С уничтожил украинское ПВО

Российский летчик истребителя Су-35С уничтожил украинское ПВО

Минобороны РФ показало боевой работы истребителя Су-35С в зоне спецоперации. Авиатехнику ВСУ, радиолокационные станции и комплексы ПВО самолеты уничтожают с помощью управляемых высокоточных ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх