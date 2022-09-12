Российский летчик истребителя Су-35С уничтожил украинское ПВО

Минобороны РФ показало боевой работы истребителя Су-35С в зоне спецоперации. Авиатехнику ВСУ, радиолокационные станции и комплексы ПВО самолеты уничтожают с помощью управляемых высокоточных ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".