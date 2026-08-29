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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Батракова: «Трансфер в «Галатасарай» – не промежуточный вариант, это новый уровень. Если Алексей состоится, то на него будут смотреть как на игрока, который играет в Европе, а не в России»

Агент полузащитника « Галатасарая » Алексея Батракова  Владимир Кузьмичев рассказал об отношении игрока к турецкому клубу.

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