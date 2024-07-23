В ГАИ призвали водителей правильно проезжать лежачих полицейских

Лежачий полицейский, фото: njcar.ru “Лежачие полицейские” – это не просто дорожные конструкции, а настоящие стражи безопасности, размещенные перед пешеходными переходами, у школ и больниц, а также на опасных участках дороги.
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