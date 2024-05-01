Бензин и дизельное топливо дорожают уже шесть недель подряд. Россиян предупредили о росте цен на бензин: насколько подорожает топливо в 2024 году С середины марта 2024 года Росстат фиксирует рост цен на бензин и дизельное топливо.
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