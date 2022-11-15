Глава МИД РФ Лавров: Москва приветствует переизбрание Си Цзиньпина на пост генсека ЦК КПК

Кремль приветствует переизбрание Си Цзиньпина на пост генсека ЦК Коммунистической партии Китая. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров при встрече с коллегой Ван И на саммите G20.
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