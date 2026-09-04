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Книжная отрасль потеряла 6 млрд рублей из-за ударов по складам Wildberries и Ozon

Книжная отрасль потеряла 6 млрд рублей из-за ударов по складам Wildberries и Ozon

Гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев добавил, что количество потерянных экземпляров может вырасти до 20 млн.

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