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Новости для Фанов

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Личный взгляд на легендарных гитаристов прогрессивного рока

Личный взгляд на легендарных гитаристов прогрессивного рока

Прогрессивный рок всегда казался мне особой вселенной, где музыка перестаёт быть просто развлечением и превращается в настоящее интеллектуальное путешествие.

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