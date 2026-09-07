Еврокомиссия одобрила заявку Киева на закупку ракет для Patriot на €2 млрд

Еврокомиссия одобрила заявку Киева на закупку ракет для Patriot за счёт кредита Евросоюза.Европейская комиссия дала зелёный свет украинскому запросу на приобретение снарядов для зенитных комплексов Patriot.
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