Отара Кушанашвили разбил сердечный приступ: последние новости

Грузинский телеведущий и блогер Отар Кушанашвили заставил поклонников изрядно понервничать из-за своего здоровья – вечером воскресенья, 12 ноября, его экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу с инфарктом.
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