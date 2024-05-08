JAMA: семь грамм оливкового масла в день снижают риск летального исхода деменции

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана обнаружили, что ежедневное употребление столовой ложки (около семи граммов) оливкового масла снижает риск летального исхода деменции на 28%.
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