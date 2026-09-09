Китай посоветовал Японии вспомнить историю

www.globallookpress.com/Stanislav Kogiku/AFLO Китай призвал японское руководство извлечь уроки из истории и конкретными действиями подтвердить отказ от милитаристского прошлого после того, как Япония потребовала демонтировать памятник окончанию Второй мировой войны в Хабаровске.