Китай посоветовал Японии вспомнить историю

www.globallookpress.com/Stanislav Kogiku/AFLO Китай призвал японское руководство извлечь уроки из истории и конкретными действиями подтвердить отказ от милитаристского прошлого после того, как Япония потребовала демонтировать памятник окончанию Второй мировой войны в Хабаровске.
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