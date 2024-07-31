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Петербургский дневник

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В Петербурге бесперебойным теплом и горячей водой обеспечат 690 тысяч жителей Приморского района

В Петербурге бесперебойным теплом и горячей водой обеспечат 690 тысяч жителей Приморского района

Сегодня от котельных запитаны 229 соцучреждений и более 1380 жилых домов Петербургский «ТЭК» реализует в Приморском районе проекты оптимизации зон теплоснабжения и продолжает залповую реконструкцию сетей – до конца года обновят свыше 11600 метров труб, сообщили сегодня в пресс-службе предприятия.

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