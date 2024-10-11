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Палеонтологи обнаружили в Колорадо самый длинный в мире непрерывный след динозавра

Палеонтологи обнаружили в Колорадо самый длинный в мире непрерывный след динозавра

﻿﻿Палеонтологи обнаружили в Колорадо самый длинный в мире непрерывный след динозавра. Эти следы расположены в районе Сицзиньшань недалеко от города Орей и были оставлены под землей динозаврами-зауроподами около 150 миллионов лет назад.

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