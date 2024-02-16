"Трясясь в прокуренном ( пломбированном) вагоне...

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
ты  лжец  и подлец
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4 час.
Владимир Алтайцев
Он уничтожил тех, и прапвильно сделал, кто  хотел мировой  революции, а  для  этого они хотели бросить  СССР в  пучину  мировой  войны. Нихера вы историю не знаете.
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4 час.
Владимир Алтайцев
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