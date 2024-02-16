Конунг Ингвар Мучает меня давно один вопрос - что ж наши светлоликие так ополчились на Сталина-то? недавно меня одна вопрошала, дескать, вы за 37 год?Мне хотелось ответить, а "красный террор" - 1917-1922 года по декрету Ленина-Троцкого вас не волнует? Однако миллион двести тысяч русских было уничтожено - русской буржуазии, офицеров, помещиков.
"Трясясь в прокуренном ( пломбированном) вагоне...
Комментарии
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Владимир Алтайцев
ты лжец и подлец
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4 час.
Владимир Алтайцев
Он уничтожил тех, и прапвильно сделал, кто хотел мировой революции, а для этого они хотели бросить СССР в пучину мировой войны. Нихера вы историю не знаете.
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4 час.
Владимир Алтайцев
Крупская, неуч, умерла в 1939 году, не обладая никакой властью.
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4 час.
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