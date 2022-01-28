«Володя, тебе не страшно?»

Поддубный — Зеленскому:Евгений Поддубный. Российский военный журналист, автор документальных фильмов и специальных репортажей, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, автор и ведущий программы "Война" телеканала "Россия-24".
Поддубный — Зеленскому:Евгений Поддубный. Российский военный журналист, автор документальных фильмов и специальных репортажей, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, автор и ведущий программы "Война" телеканала "Россия-24".
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