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Царьград

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Олара Отунну предложил ООН создать орган по искусственному интеллекту

Олара Отунну предложил ООН создать орган по искусственному интеллекту

Бывший постпред Уганды при ООН Олара Отунну предложил создать орган для управления работой ООН в сфере искусственного интеллекта, подчеркнув значимость ИИ для мирового развития и предупреждая о возможных ризиках технологического прогресса.

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