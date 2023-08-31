Военное обозрение

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В интернете появились кадры подбитого в Запорожской области американского «Страйкера»

В интернете появились кадры подбитого в Запорожской области американского «Страйкера»

В районе Работино на Запорожье идут ожесточенные бои. Противник теряет на Запорожском направлении большое количество западной техники, в том числе БТР М1126 Stryker производства США, о чем свидетельствуют фото и видео, сделанные нашими и украинскими военными.

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