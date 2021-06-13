Ландо Норрис об успешном старте сезона: «Я чувствую уверенность в себе, а это на самом деле довольно редкая вещь»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о причинах удачного для него старта сезона-2021. Норрис на данный момент выступает гораздо увереннее Даниэля Риккардо, а также остается единственным пилотом, набирающим очки во всех гонках сезона.