Ландо Норрис об успешном старте сезона: «Я чувствую уверенность в себе, а это на самом деле довольно редкая вещь»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о причинах удачного для него старта сезона-2021. Норрис на данный момент выступает гораздо увереннее Даниэля Риккардо, а также остается единственным пилотом, набирающим очки во всех гонках сезона.
Популярные статьи
- Сизерон о совместном фото с бойфрендом: «В какой-то момент понял, что это может помочь многим молодым фигуристам или другим людям»
- Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Алексей Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
Свежие комментарии