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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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ВНИМАНИЕ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН.

ВНИМАНИЕ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН.

Управление социальной защиты администрации Ленинского района г.Бобруйска на ОАО ´Славянка´ 13 марта 2025 года с 14-30 до 15-30 будет проводить выездной прием граждан по вопросам пенсионного законодательства, государственных пособий семьям, воспитывающим детей, государственной адресной социальной помощи, назначения и досрочного использования средств .

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