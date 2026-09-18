Сенсация была недолгой. В Кремле быстро отреагировали на новость о мобилизации после выборов

Сегодня американское издание Bloomberg сообщило, что якобы Россия планирует мобилизовать 300 тысяч человек на фронт после выборов.
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