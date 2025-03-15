Российский рынок яиц: конфликт производителей и ретейлеров обостряется Ирина ВальковаРоссийский рынок куриных яиц столкнулся с новым витком противостояния между производителями и торговыми сетями.
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