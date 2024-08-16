«Индустриализация 2.0»: чтобы не «отстать навсегда»: сколько денег нужно для развития и новой армии «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет.
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«Индустриализация 2.0»: чтобы не «отстать навсегда»: сколько денег нужно для развития и новой армии «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет.
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