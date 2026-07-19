БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Треть молодежи Узбекистана не учится и не работает. Зато не прочь устроиться в России

Треть молодежи Узбекистана не учится и не работает. Зато не прочь устроиться в России

Александр ШУСТОВ  На фоне демографического взрыва, продолжающегося уже более полувека, в республике нарастает проблема молодежной безработицы, которая в перспективе угрожает нарастанием общественно-политической нестабильности.

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Комментарии
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ВС
Владимир Соловьев
Если так всё сложно в Узбекистане и вера в Аллаха не помогает обустроить страну, можно перейти в Православие! Единичные примеры уже есть!
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3 н.