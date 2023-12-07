Игра и солдатики: чем закончится эскалация спора между Венесуэлой и Гайаной

Венесуэла начала переброску военных в приграничные с Гайаной районы. Обострению ситуации вокруг богатой нефтью спорной территории Эссекибо может способствовать и исчезновение над ней вертолета с пятью высокопоставленными офицерами гайанской армии.
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