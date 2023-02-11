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Huanqiu: миру предстоит пересмотреть отношения с США из-за подрыва “Северных потоков”

По мнению обозревателей китайской газеты Huanqiu, миру необходимо пересмотреть свое отношение к США после террористических атак на нефтепроводы “Северный поток” и “Северный поток 2”.

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