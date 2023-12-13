Почему резко подорожали куриные яйца и как власти решают проблему Юлия СоколоваВ Белгородской области в последнее время местные власти приняли ряд мер для стабилизации рынка куриных яиц, однако они, кажется, не только не решили проблему, но и вызвали новую волну нездорового ажиотажа.