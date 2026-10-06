Год пожарным, бокс и юрфак: как матери-актрисы привели сыновей в профессию

Актёрская династия редко складывается сама собой. За решением сына часто стоит мать — и у этих восьми историй разные сценарии: кто-то с детства жил за кулисами, кого-то приходилось уговаривать, а кому-то мать буквально выбрала профессию.
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