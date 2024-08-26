В Пентагоне признал продвижение ВС РФ на красноармейском направлении

США при этом продолжат поддерживать связь и консультироваться с украинцами Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что военнослужащие российской армии активно продвигаются на красноармейском (покровском) направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР.
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