В Пентагоне признал продвижение ВС РФ на красноармейском направлении

США при этом продолжат поддерживать связь и консультироваться с украинцами Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что военнослужащие российской армии активно продвигаются на красноармейском (покровском) направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР.