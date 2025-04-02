Генпрокуратура предложила ужесточить контроль над риелторами

Предложения усилить контроль над риелторами надзорное ведомство направило в Совет безопасности Генпрокуратура предлагает законодательно урегулировать работу риелторов, через которых мошенники ускоренно продают квартиры потерпевших.
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