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Спорт Уик-Энд

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Как же хорош Глушенков! С такой игрой он точно будет востребован в Европе. И Соболев уже не зависимый форвард - Орлов

Как же хорош Глушенков! С такой игрой он точно будет востребован в Европе. И Соболев уже не зависимый форвард - Орлов

«Получил настоящее удовольствие от такого футбола. Отличный матч! Закономерная, заслуженная победа «Зенита», - поделился известный комментатор Геннадий Орлов, - Питерцы гораздо больше создали в атаке.

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