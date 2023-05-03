Происшествия

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В Хабаровском крае полицейские задержали курьера, помогавшего мошенникам похищать сбережения пенсионеров

В Хабаровском крае полицейские задержали курьера, помогавшего мошенникам похищать сбережения пенсионеров

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Советско-Гаванскому району по месту жительства задержали 19-летнего местного жителя, причастного к серии мошеннических действий в отношении пожилых горожан.

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