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Регионы России

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Лея Гарифуллина впервые стала чемпионкой России по шахматам

Лея Гарифуллина впервые стала чемпионкой России по шахматам

Гроссмейстер Лея Гарифуллина впервые в своей карьере стала чемпионкой России по шахматам 2026 года, выиграв суперфинал, проходивший в Ростове-на-Дону.

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